कागजों पर चमक, जमीं पर गंदगी, निरीक्षण में खुली पोल नगर आयुक्त ने सफाई नायक को किया निलंबित

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी नगरायुक्त के निशाने पर रहे। नगर आयुक्त ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सफाई कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गली-कूचों में गंदगी और घास की भरमार से बीमारियों का खतरा बढ़ता है, ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं।