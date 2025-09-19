Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

कागजों पर चमक, जमीं पर गंदगी, निरीक्षण में खुली पोल नगर आयुक्त ने सफाई नायक को किया निलंबित

शहर की सफाई व्यवस्था की हकीकत शुक्रवार को उस समय सामने आ गई जब नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने वार्डों का औचक निरीक्षण किया। कागजों में चमकती गलियां हकीकत में गंदगी से अटी पड़ी मिलीं। जगह-जगह कूड़े के ढेर, सड़कों पर उगी घास और लापरवाही का आलम देखकर नगरायुक्त भड़क उठे।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 19, 2025

बरेली। शहर की सफाई व्यवस्था की हकीकत शुक्रवार को उस समय सामने आ गई जब नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने वार्डों का औचक निरीक्षण किया। कागजों में चमकती गलियां हकीकत में गंदगी से अटी पड़ी मिलीं। जगह-जगह कूड़े के ढेर, सड़कों पर उगी घास और लापरवाही का आलम देखकर नगरायुक्त भड़क उठे।

खासकर वार्ड-62 चक महमूद की गलियां सफाई व्यवस्था की पोल खोलती नजर आईं। वहां न सिर्फ गंदगी पसरी थी, बल्कि जिम्मेदार कर्मचारी भी मौके से नदारद मिले। इस पर नगरायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए क्षेत्रीय सफाई नायक राजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

सुबह निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त कालीबाड़ी, कांकरटोला, आला हजरत हॉस्पिटल रोड (वार्ड-17) और चक महमूद समेत कई इलाकों में पहुंचे। उन्होंने मौके पर ही सफाई टीम लगवाकर गंदगी साफ कराने और सड़कों के किनारे उगी घास की तुरंत कटाई-छंटाई कराने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी नगरायुक्त के निशाने पर रहे। नगर आयुक्त ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सफाई कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गली-कूचों में गंदगी और घास की भरमार से बीमारियों का खतरा बढ़ता है, ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

नगर आयुक्त ने साफ किया कि अब सिर्फ फाइलों में सफाई दिखाने का दौर खत्म हो चुका है, जमीनी हकीकत में काम नजर आना चाहिए। उन्होंने चेताया कि यदि लापरवाही दोबारा मिली तो अगली कार्रवाई और भी सख्त होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 08:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कागजों पर चमक, जमीं पर गंदगी, निरीक्षण में खुली पोल नगर आयुक्त ने सफाई नायक को किया निलंबित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.