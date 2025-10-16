राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी के बेटे पर गुंडों का हमला, नकदी और सोने की चेन लूटकर फरार

घटना रात करीब 11 बजे की है। गंगा राम निवासी आवास विकास सुरेश शर्मा नगर अपने दोनों बेटों हर्ष गुरुनानी और देव के साथ संजय नगर तीन मूर्ति रोड स्थित अपनी जर्नल स्टोर की दुकान पर सामान अंदर रख रहे थे। तभी गली में रहने वाले शैलेन्द्र प्रताप सिंह और उसका बेटा लकी रास्ता बंद कर खड़े हो गए। जब गंगा राम ने पुलिस बुलाने की बात कही तो दोनों वहां से हट गए, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने साथियों भारत राठौर, मुकेश राठौर, विनय पटेल और 7-8 अज्ञात लोगों को लेकर वापस आ गए।