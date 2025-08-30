बरेली कोर्ट परिसर में हाईवोल्टेज ड्रामा, वकील और बाबू में हाथापाई, दोनों ओर से मुकदमा दर्ज, जाने

शनिवार को पूरे दिन कोर्ट परिसर में इस घटना को लेकर खलबली रही। बार अध्यक्ष मनोज कुमार हरित और सचिव दीपक पांडेय अन्य पदाधिकारियों के साथ अदालतों का दौरा करते रहे। उनका कहना है कि कई बाबू कोर्ट कक्षों में कुर्सी तोड़कर बाहरी लोगों से काम कराते हैं, जिसका बार पहले से विरोध करता आया है। शनिवार को ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया। बार ने साफ किया कि अब अदालतों में बाहरी तत्वों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।