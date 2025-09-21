अस्पताल संचालक की दरिंदगी: इलाज के दौरान बदायूं की नर्स ने तोड़ा दम, बढ़ेंगी हत्या की धाराएं

बरेली। बदायूं की युवती, जो अस्पताल संचालक की हैवानियत का शिकार हुई थी, आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। इलाज के दौरान रविवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। शनिवार शाम तक आरोपी अस्पताल संचालक डॉ. श्रीपाल को कोर्ट जेल भेज चुकी थी। अब युवती की मौत के बाद मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दी जाएंगी।
शहर की एक कॉलोनी में रहने वाला आरोपी डॉक्टर एक अस्पताल का संचालक है। तीन दिन पहले बिथरी चैनपुर थाना पुलिस ने उसे पकड़ा था। गिरफ्तारी के समय उसने हार्ट अटैक का बहाना बनाया और जिला अस्पताल में भर्ती हो गया। शनिवार को उसे डिस्चार्ज कर पुलिस ने कड़ी पूछताछ की। तब आरोपी ने राज खोला कि बदायूं की रहने वाली युवती उसके अस्पताल में नर्स थी। वहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। परिवार को भनक लगी तो 28 अप्रैल को युवती से इस्तीफा दिलवा दिया और फिर संजयनगर में पति-पत्नी बनकर रहने लगा।
जांच में खुलासा हुआ कि जब युवती को डॉक्टर के शादीशुदा होने का पता चला तो उसने तलाक लेकर शादी करने की जिद पकड़ी। इसी बात पर घर में कलह बढ़ गई। इससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर ने खौफनाक साजिश रची। 16 सितंबर को जब युवती ने पेट दर्द की शिकायत की तो डॉक्टर उसे कार से डोहरा रोड ले गया। रास्ते में ढोकला और बर्गर खिलाने के बाद कार में ही उसे नशे के दो इंजेक्शन लगा दिए।
इसके बाद युवती की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार सुबह उसने अंतिम सांस ली। पुलिस अब आरोपी पर हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ाएगी।