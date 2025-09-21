अस्पताल संचालक की दरिंदगी: इलाज के दौरान बदायूं की नर्स ने तोड़ा दम, बढ़ेंगी हत्या की धाराएं

शहर की एक कॉलोनी में रहने वाला आरोपी डॉक्टर एक अस्पताल का संचालक है। तीन दिन पहले बिथरी चैनपुर थाना पुलिस ने उसे पकड़ा था। गिरफ्तारी के समय उसने हार्ट अटैक का बहाना बनाया और जिला अस्पताल में भर्ती हो गया। शनिवार को उसे डिस्चार्ज कर पुलिस ने कड़ी पूछताछ की। तब आरोपी ने राज खोला कि बदायूं की रहने वाली युवती उसके अस्पताल में नर्स थी। वहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। परिवार को भनक लगी तो 28 अप्रैल को युवती से इस्तीफा दिलवा दिया और फिर संजयनगर में पति-पत्नी बनकर रहने लगा।