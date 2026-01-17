कब तक दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी बेटियां… दहेज के लिए विवाहिता की जहर देकर हत्या, न्याय को दर-दर भटक रहा भाई

मोहसिन ने बताया कि कई बार पंचायतें हुईं और रिश्तेदारों ने समझाया। नकद रकम भी दी गई, लेकिन लालच की आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कार और पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर शहनाज को भूखा रखा गया, पीटा गया और जान से मारने की धमकियां दी गईं। शहनाज़ ने खुद अपने भाई को फोन पर अपनी पीड़ा बताई थी, और वह कॉल रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। मोहसिन ने बताया कि 14 जनवरी की सुबह साढ़े नौ बजे, जेठानी शीवा ने घबराहट में फोन किया कि शहनाज की तबीयत बहुत खराब है। अस्पताल पहुंचने पर परिजन केवल उसकी ठंडी देह देख पाए। मुंह से झाग, नीले पड़े हाथ और चोट के निशान इस बात का संकेत दे रहे थे कि शहनाज को जहर दिया गया था।