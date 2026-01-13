आईवीआरआई निदेशक डॉ. त्रिवेणी दत्त को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति

डॉ. त्रिवेणी दत्त वर्ष 2021-22 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के निदेशक बने थे। उनके कार्यकाल में संस्थान ने शोध और शिक्षा के क्षेत्र में कई नई उपलब्धियां हासिल कीं। लंपी डिजीज और पारवो कैनाइन वैक्सीन, रुहेलखंडी भेड़, बकरी, गाय और खच्चर की नस्लों के पंजीकरण सहित करीब एक दर्जन तकनीकों का व्यवसायीकरण उनके नेतृत्व में हुआ। करीब 35 साल बाद आईवीआरआई में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैज्ञानिकों और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इसे भी उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।