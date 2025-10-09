बरेली में खाकी के बारूद की दहशत, एसएसपी के ऑपरेशन में एक लाख का इनामी डकैत ‘शैतान उर्फ सोल्जर’ ढेर

बरेली। पुलिस की अपराध डायरी में गुरुवार की सुबह सुनहरी स्याही से दर्ज हो गई। बरेली के जांबाज एसएसपी अनुराग आर्य की अगुवाई में पुलिस ने एक लंबे समय से फरार एक लाख के इनामी डकैत शैतान उर्फ इफ्तेखार उर्फ सोल्जर को मुठभेड़ में मार गिराया।

नैनीताल रोड के बिलवा पुल के पास तड़के करीब 3 बजे बरेली पुलिस की भिड़ंत हो गई। एनकाउंटर में SOG टीम और तीन थानों की संयुक्त फोर्स शामिल रही, जबकि एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।