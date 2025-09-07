लव जिहाद… मिक्सी रिपेयर के बहाने महिला से छेड़छाड़, फिर शादी के लिए बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, आगे हुआ ये

बरेली। थाना किला क्षेत्र में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि मिक्सी रिपेयर कराने के बहाने दुकान पर हुई जान-पहचान उसके लिए जानलेवा साबित हुई। आरोपी ने पहले मोबाइल नंबर लेकर दोस्ती और शादी का दबाव बनाया, फिर परिवार समेत धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने लगा। इनकार करने पर महिला पर जानलेवा हमला कर दिया गया और मासूम बच्ची का अपहरण करने की कोशिश भी की गई।