बरेली

लव जिहाद… मिक्सी रिपेयर के बहाने महिला से छेड़छाड़, फिर शादी के लिए बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, आगे हुआ ये

थाना किला क्षेत्र में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि मिक्सी रिपेयर कराने के बहाने दुकान पर हुई जान-पहचान उसके लिए जानलेवा साबित हुई। आरोपी ने पहले मोबाइल नंबर लेकर दोस्ती और शादी का दबाव बनाया, फिर परिवार समेत धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने लगा।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 07, 2025

बरेली। थाना किला क्षेत्र में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि मिक्सी रिपेयर कराने के बहाने दुकान पर हुई जान-पहचान उसके लिए जानलेवा साबित हुई। आरोपी ने पहले मोबाइल नंबर लेकर दोस्ती और शादी का दबाव बनाया, फिर परिवार समेत धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने लगा। इनकार करने पर महिला पर जानलेवा हमला कर दिया गया और मासूम बच्ची का अपहरण करने की कोशिश भी की गई।

फोन पर दोस्ती से शुरू हुआ पूरा खेल

पीड़िता का कहना है कि करीब 6-7 महीने पहले वह कोहरापीर पुलिया स्थित राइयान उर्फ बिट्टू की दुकान पर मिक्सी रिपेयर कराने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लिया और बार-बार फोन कर परेशान करने लगा। बाद में शादी की जिद करने लगा। युवती ने जब यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि वह हिंदू है और आरोपी मुस्लिम, तो राइयान ने धमकी दी कि इनकार करने पर नतीजे बुरे होंगे।

परिवार ने भी बनाया धर्म बदलने का दबाव

पीड़िता का आरोप है कि जब वह गुरुवार को अपनी मां के साथ आरोपी की दुकान पर गई, तो वहां आरोपी का पूरा परिवार मौजूद था। उसकी बहनें रिंकी, सिन्हा, शिमपी, बब्बू, बहनोई वसीम और मां अजजो ने मिलकर धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने और राइयान से निकाह करने के लिए दबाव बनाया। इनकार करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।

सड़क पर हमला और बच्ची के अपहरण की कोशिश

शनिवार की शाम करीब 5:30 बजे जब पीड़िता अपनी चार साल की बेटी के साथ घी मंडी जा रही थी, तभी आरोपी राइयान ने पीछे से आकर उस पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वह लहूलुहान होकर गिर गई। इस बीच आरोपी ने उसकी मासूम बच्ची को भी उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोगों ने उसे छुड़ा लिया।

सिर पर गहरी चोटें, अस्पताल में भर्ती

हमले में पीड़िता के गंभीर चोटें आईं। डॉक्टरों ने उसे कई टांके लगाए हैं। खून से लथपथ हालत में वह थाने पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया। किला थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

07 Sept 2025 02:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / लव जिहाद… मिक्सी रिपेयर के बहाने महिला से छेड़छाड़, फिर शादी के लिए बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, आगे हुआ ये

