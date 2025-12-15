ओवरलोड और अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई ट्रांसपोर्टरों के 23 डंपर सीज, झंडा लगी गाड़ी छोड़कर भागे

इज्जतनगर के बैरियर नंबर-1 पर चलाए गए इस संयुक्त अभियान में खनन विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर एक-एक वाहन की सघन जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि ट्रक और डंपर न सिर्फ बिना वैध परमिट चल रहे थे, बल्कि तय क्षमता से कहीं अधिक भार लेकर सड़कें रौंद रहे थे। अभियान का नेतृत्व खान अधिकारी की टीम ने किया। मौके पर एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, नायब तहसीलदार सदर, पीटीओ रमेश चंद्र, इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों की सख्ती देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस को देखकर भाजपा झंडा लगी बोलेरो को छोड़कर लोग फरार हो गये। इज्जतनगर पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया है। गाड़ी और डंपर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह की बताई जा रही है।