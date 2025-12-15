15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

जाति, गैंग और साइबर ठग, एसएसपी का अल्टीमेटम, लापरवाही पर सीधे कार्रवाई, कोई बहाना नहीं

कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण के लिए बरेली पुलिस ने पूरी कमर कस ली है। एसएसपी अनुराग आर्य ने डीजीपी परिपत्र-37/2025 और जिले में चल रहे अभियानों की कड़ी समीक्षा की और सभी थानों को सख्त चेतावनी जारी की। अब कोई सुस्ती, कोई ढिलाई नहीं बर्दाश्त होगी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 15, 2025

बरेली। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण के लिए बरेली पुलिस ने पूरी कमर कस ली है। एसएसपी अनुराग आर्य ने डीजीपी परिपत्र-37/2025 और जिले में चल रहे अभियानों की कड़ी समीक्षा की और सभी थानों को सख्त चेतावनी जारी की। अब कोई सुस्ती, कोई ढिलाई नहीं बर्दाश्त होगी।

समीक्षा बैठक में एसपी, एएसपी, सीओ और थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया। एसएसपी ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब सभी अभियान पूरी तन्मयता और समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे। अपराधियों पर शिकंजा कसना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना बरेली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जातिवाद पर शून्य सहनशीलता

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि जाति के नाम पर किसी भी प्रकार की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी परिपत्र-37/2025 के तहत किसी भी पुलिस प्रपत्र में जाति का उल्लेख नहीं होगा, जातिगत सम्मेलन प्रतिबंधित, सार्वजनिक वाहन और स्थानों पर जातिगत संकेत निषिद्ध। सोशल मीडिया पर जातिगत द्वेष फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई होगी।

जनसुनवाई में 100 प्रतिशत निस्तारण, लंबित विवेचनाओं पर नजर

31 अक्टूबर तक लंबित शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। अधिकांश थानों ने 100 प्रतिशत निस्तारण किया, लेकिन नवाबगंज क्षेत्राधिकारी केवल 75 प्रतिशत निस्तारण पर पकड़ में आए और उन्हें कड़ी चेतावनी जारी की गई। वहीं 5 नवंबर से 31 दिसंबर तक चल रहे अभियान में कोतवाली, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज, सुभाषनगर पुलिस की कार्यवाही अपेक्षित स्तर से कम पाई गई। एसएसपी ने निर्देश दिए कि लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण कर चार्जशीट समय पर न्यायालय में भेजी जाए।

हिस्ट्रीशीटर गौ-तस्करी अभियान में सुस्ती बरती गई बर्दाश्त नहीं

5 नवंबर से 14 दिसंबर तक चल रहे हिस्ट्रीशीटर अभियान में कई थानों की सुस्ती सामने आई। कोतवाली, प्रेमनगर, सुभाषनगर, सीबीगंज, बारादरी, भोजीपुरा, हाफिजगंज, क्योलड़िया को कड़ी चेतावनी दी गई। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीओ आंवला और सीओ मीरगंज को प्रशस्ति पत्र के लिए चुना गया। वहीं गो-तस्करी के खिलाफ 15 दिवसीय अभियान में अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर कोतवाली, प्रेमनगर, कैंट, किला, सुभाषनगर, सीबीगंज सहित कई थानों को चेतावनी दी गई। सीओ नगर प्रथम और नगर द्वितीय से स्पष्टीकरण लिया गया।

साइबर अपराधों पर फुर्तीली कार्रवाई का निर्देश

एसएसपी ने साइबर अपराधों की समीक्षा की और आदेश दिए कि ठगी में फंसे पीड़ितों की धनराशि तुरंत फ्रीज कराई जाए। फतेहगंज पश्चिमी, नवाबगंज और भुता थानों के कर्मचारियों को विशेष साइबर प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं लंबित जमानती और गैर-जमानती वारंटों का तत्काल निष्पादन किया जाएगा। वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और प्रगति की नियमित रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 09:21 pm

Published on:

15 Dec 2025 09:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जाति, गैंग और साइबर ठग, एसएसपी का अल्टीमेटम, लापरवाही पर सीधे कार्रवाई, कोई बहाना नहीं

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली कालेज में बवाल, पत्थरबाजी से मचा आतंक, इधर-उधर भागते नजर आए शिक्षक और सुरक्षाकर्मी, जानें पूरी कहानी…

बरेली

ओवरलोड और अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई ट्रांसपोर्टरों के 23 डंपर सीज, झंडा लगी गाड़ी छोड़कर भागे

बरेली

सर्राफा लूटकांड के दो बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पुलिस पर झोंकी गोली, सिपाही भी घायल

बरेली

10 करोड़ से बनेगा सीबीगंज में आरबोरेटम, ट्री-हाउस, कैफेटेरिया और किड्स पार्क, लखनऊ से मिली हरी झंडी

यूपी न्यूज

रॉयल्टी चुराने वालों की डीएम ने उड़ाई नींद, एक सप्ताह में भुगतान नहीं तो सीधे काटे जाएंगे बिल

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.