जाति, गैंग और साइबर ठग, एसएसपी का अल्टीमेटम, लापरवाही पर सीधे कार्रवाई, कोई बहाना नहीं

5 नवंबर से 14 दिसंबर तक चल रहे हिस्ट्रीशीटर अभियान में कई थानों की सुस्ती सामने आई। कोतवाली, प्रेमनगर, सुभाषनगर, सीबीगंज, बारादरी, भोजीपुरा, हाफिजगंज, क्योलड़िया को कड़ी चेतावनी दी गई। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीओ आंवला और सीओ मीरगंज को प्रशस्ति पत्र के लिए चुना गया। वहीं गो-तस्करी के खिलाफ 15 दिवसीय अभियान में अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर कोतवाली, प्रेमनगर, कैंट, किला, सुभाषनगर, सीबीगंज सहित कई थानों को चेतावनी दी गई। सीओ नगर प्रथम और नगर द्वितीय से स्पष्टीकरण लिया गया।