बरेली कालेज में बवाल, पत्थरबाजी से मचा आतंक, इधर-उधर भागते नजर आए शिक्षक और सुरक्षाकर्मी, जानें पूरी कहानी…

सुरक्षाकर्मियों की मदद से दो छात्रों को पकड़ लिया गया, जिन्होंने खुद को बीबीए का छात्र बताया। मौके पर पहुंची पुलिस और छात्रों के परिजन ने भी स्थिति को काबू करने की कोशिश की। देर शाम छात्रों ने माफीनामा लिखकर पत्थरबाजी में शामिल नहीं होने की बात कही, तब जाकर स्थिति पर काबू पाया गया। कालेज प्रशासन ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र लिखकर आरबीएमआइ के छात्रों की भूमिका संदिग्ध बताई और केंद्र को कॉलेज से हटाने की मांग की। गौरतलब है कि बीते वर्ष भी बरेली कालेज में शिक्षक और आरबीएमआइ के छात्रों के बीच तनाव का मामला चर्चा में रहा था।