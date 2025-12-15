सर्राफा लूटकांड के दो बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पुलिस पर झोंकी गोली, सिपाही भी घायल

1 दिसंबर को कस्बा शाही में सर्राफ की दुकान के पास बाइक सवार बदमाशों ने सुभाष रस्तोगी से मारपीट कर जेवर और 27 हजार रुपये लूट लिए थे। इस वारदात के बाद से इलाके के व्यापारी सहमे हुए थे। पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी थी। सोमवार सुबह मुखबिर की सूचना पर शेरगढ़ पुलिस टीम ग्राम रम्पुरा रोड के जंगल में पहुंची। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। कुछ ही देर में दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से गिर पड़े। पुलिस ने मौके से उन्हें पकड़ लिया। मुठभेड़ में कांस्टेबल अंकित कुमार भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी शेरगढ़ भेजा गया।