सर्राफा लूटकांड के दो बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पुलिस पर झोंकी गोली, सिपाही भी घायल

बरेली। नगरिया साप्ताहिक बाजार में दहशत फैलाने वाले लुटेरों का आखिरकार खेल खत्म हो गया। थाना शेरगढ़ पुलिस से सोमवार सुबह जंगल में हुई मुठभेड़ में दो शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में दोनों को दबोच लिया गया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटे गए जेवरात, नकदी, बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं।
1 दिसंबर को कस्बा शाही में सर्राफ की दुकान के पास बाइक सवार बदमाशों ने सुभाष रस्तोगी से मारपीट कर जेवर और 27 हजार रुपये लूट लिए थे। इस वारदात के बाद से इलाके के व्यापारी सहमे हुए थे। पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी थी। सोमवार सुबह मुखबिर की सूचना पर शेरगढ़ पुलिस टीम ग्राम रम्पुरा रोड के जंगल में पहुंची। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। कुछ ही देर में दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से गिर पड़े। पुलिस ने मौके से उन्हें पकड़ लिया। मुठभेड़ में कांस्टेबल अंकित कुमार भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी शेरगढ़ भेजा गया।
गिरफ्तार बदमाशों की पहचान गिरीशपाल उर्फ गड्डू (27) निवासी जंगबाजपुर, थाना सिरौली और लालता प्रसाद उर्फ नन्हकू निवासी दुनका, थाना शाही के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने शाही और मीरगंज इलाके में कई लूट की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 11 जोड़ी पाजेब, कमरबंद, चेन, कलाईबंद, लॉकेट, अंगूठी, नाक की लोंग, 4700 रुपये नकद, दो मोबाइल फोन, एक बाइक, दो तमंचे और छह कारतूस बरामद किए हैं। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शेरगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के कारोबारियों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
