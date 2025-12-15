रॉयल्टी चुराने वालों की डीएम ने उड़ाई नींद, एक सप्ताह में भुगतान नहीं तो सीधे काटे जाएंगे बिल

खनन विभाग ने आंकड़ों के साथ बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में अप्रैल से अक्टूबर तक कई निर्माण एजेंसियों ने अमान्य या बिना वैध प्रपत्रों के उपखनिजों का धड़ल्ले से परिवहन कराया। इसका नतीजा यह है कि रॉयल्टी, खनिज मूल्य और आईएसटीपी की मोटी रकम आज तक दबाई गई है। इसी वजह से जिले का राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुआ है और मुख्यमंत्री पोर्टल पर बरेली की रैंकिंग भी लगातार नीचे खिसक रही है।