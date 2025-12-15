यूपी के इस जिले में एक के बाद एक मौतें, SIR ड्यूटी पर बीएलओ दम तोड़ रहे, परिवार में दहशत

मृतक के पुत्र शिवांश शर्मा ने बताया कि उनके पिता वर्ष 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद SIR की जिम्मेदारियों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। शिवांश के मुताबिक, उनके पिता ने खंड शिक्षा अधिकारी मझगवां को लिखित पत्र देकर SIR ड्यूटी से मुक्त किए जाने की गुहार लगाई थी। पत्र में आंखों की समस्या, उम्र और मोबाइल आधारित ऑनलाइन कार्य में असमर्थता का स्पष्ट उल्लेख था। यह भी लिखा गया था कि विद्यालय के अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी कट चुकी है, लेकिन उनकी फरियाद अनसुनी कर दी गई। इसके बाद से वह लगातार तनाव में रहने लगे थे।