दूल्हे का आरोप- मुझे मोटा कहा… शादी के लिए रखीं शर्तें

बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली में दहेज मांगने के आरोप में बारात लौटने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पहले दुल्हन पक्ष ने दावा किया था कि फेरों से ठीक पहले दूल्हा ऋषभ ने 20 लाख रुपये और ब्रेजा कार की मांग की, जिसके बाद शादी तोड़ दी गई। अब दूल्हे ऋषभ ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है और सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।