दूल्हे का आरोप- मुझे मोटा कहा… शादी के लिए रखीं शर्तें

दूल्हे का आरोप- दुल्हन ने मोटा कहा, शादी के लिए रखीं शर्तें, PC- X
बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली में दहेज मांगने के आरोप में बारात लौटने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पहले दुल्हन पक्ष ने दावा किया था कि फेरों से ठीक पहले दूल्हा ऋषभ ने 20 लाख रुपये और ब्रेजा कार की मांग की, जिसके बाद शादी तोड़ दी गई। अब दूल्हे ऋषभ ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है और सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
ऋषभ ने वीडियो में कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने कोई दहेज या कार मांगी। उनका आरोप है कि दुल्हन ने उन्हें 'मोटा' कहकर बॉडी शेमिंग की और शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे के अनुसार, दुल्हन पक्ष खुद शादी के इच्छुक नहीं था, इसलिए आखिरी मौके पर झूठा दहेज का आरोप लगाया गया।
ऋषभ ने बताया कि दुल्हन पक्ष ने दो प्रमुख शर्तें रखीं। उन्होंने एक मकान दुल्हन के नाम रजिस्ट्री कराना। दुल्हन संयुक्त परिवार में नहीं रहेगी, बल्कि अलग घर में रहेगी। दूल्हे ने जब इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तो दुल्हन पक्ष ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर शादी तोड़ दी।
दूल्हे पक्ष का दावा है कि शर्तों पर विरोध जताने पर दुल्हन के पिता और भाइयों ने उन्हें कमरे में बंद कर मारपीट की। झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी गई। साथ ही, परिवार के सदस्यों के सोने के जेवरात और मोबाइल फोन छीन लिए गए, ताकि कोई वीडियो न बन सके।
ऋषभ की मां सुमन लता ने भी इन आरोपों का समर्थन किया है। दूल्हे पक्ष ने दुल्हन पक्ष पर काउंटर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसों और संपत्ति की लगातार डिमांड की जा रही थी।
बरेली
उत्तर प्रदेश
