बरेली में बिजली संकट का गेम ओवर! इसी महीने चालू होगा नया बिजलीघर, 30 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

करगैना में नए बिजलीघर के निर्माण की योजना कई सालों से फाइलों में अटकी हुई थी। जिस जमीन पर उपकेंद्र बनना था, वह पहले पुलिस विभाग को थाना निर्माण के लिए आवंटित थी। मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा, शासन स्तर पर मंथन हुआ और महीनों की मशक्कत के बाद आखिरकार जमीन विद्युत विभाग को मिली। इसके बाद निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी। रविवार को मुख्य अभियंता जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश ने निर्माणाधीन बिजलीघर का निरीक्षण किया और साफ शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठेकेदार पर दबाव बनाकर इस माह के अंत तक हर हाल में कार्य पूरा कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए उपकेंद्र पर बीडीए-1 और बीडीए-2 फीडरों का पूरा लोड स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि मढ़ीनाथ उपकेंद्र के कुछ फीडर भी इसी बिजलीघर से जोड़े जाएंगे।