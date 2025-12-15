15 दिसंबर 2025,

बरेली

एसएसपी दफ्तर के बाहर दिनदहाड़े चोरी, ई-रिक्शा गायब होने पर फफक-फफक कर रोया गरीब चालक, हालत बिगड़ी

एसएसपी कार्यालय के बाहर से दिनदहाड़े एक ई-रिक्शा चोरी हो गया। घटना सोमवार दोपहर करीब एक बजे की है। ई-रिक्शा चालक ने जब अपना वाहन गायब पाया तो वह वहीं फूट-फूटकर रो पड़ा। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 15, 2025

जानकारी देता पीड़ित

बरेली। एसएसपी कार्यालय के बाहर से दिनदहाड़े एक ई-रिक्शा चोरी हो गया। घटना सोमवार दोपहर करीब एक बजे की है। ई-रिक्शा चालक ने जब अपना वाहन गायब पाया तो वह वहीं फूट-फूटकर रो पड़ा। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है।

तारीख लेने आया था चालक

सीबीगंज थाना क्षेत्र के बादशाह नगर निवासी अलाउद्दीन ने बताया कि वह एक मामले की तारीख के सिलसिले में कलक्ट्रेट आया था। कलक्ट्रेट जाते समय उसने एसएसपी कार्यालय के बाहर पेड़ के नीचे अपना ई-रिक्शा खड़ा किया और भीतर चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो मौके से ई-रिक्शा गायब था। ई-रिक्शा चोरी होने की सूचना मिलते ही अलाउद्दीन ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन चोर का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

ई-रिक्शा की तलाश में जुटी पुलिस

ई-रिक्शा चोरी होने के बाद अलाउद्दीन की हालत बिगड़ गई। वह कार्यालय के बाहर ही रो पड़ा। उसने बताया कि ई-रिक्शा ही उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। इसी से वह परिवार का पालन-पोषण करता है और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई चलती है। वाहन चोरी होने से परिवार के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कोतवाली इंस्पेक्टर सुरेश चंद गौतम का कहना है कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।

