30-30 बच्चे वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का पलटवार, बोले- धीरेंद्र शास्त्री पहले शादी तो करें…

मौलाना रजवी ने कहा कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने मुसलमानों से कहा कि चच्चा के 30 बच्चे होते हैं, तुम लोग भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। रजवी ने इस बयान को समाज में असामाजिक भावनाओं को भड़काने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों का होना खुदा की नियमतों में से एक बड़ी नियमत है और इसे किसी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी के रूप में पेश करना गलत है। मौलाना ने कहा कि किसी व्यक्ति के बच्चे होने या न होने का समाज या धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। बच्चों की संख्या का आंकड़ा किसी समुदाय के लिए तुलना का विषय नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग बच्चों का सुख नहीं पा पाते, वे धर्म स्थलों का चक्कर लगाते हैं और सूफी संतों के दरबार में हाजिरी देते हैं, ताकि उन्हें मानसिक शांति और आशीर्वाद मिले।