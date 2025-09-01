ट्रेडिंग का झांसा देकर मिलिट्री अस्पताल कर्मचारी से ठगी, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करते ही उड़ गए 12 लाख

ग्रुप में भरोसा दिलाकर अलग-अलग किस्तों में कुल मिलाकर पीड़ित के खाते से 12 लाख 39 हजार 650 रूपये उड़ा लिए। पीड़ित मनोज ने जब महसूस किया कि यह पूरा खेल फर्जी है, तो उन्होंने साइबर थाने का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल साइबर सेल ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के मोबाइल नंबर, लिंक और पैसों के लेन-देन की जांच शुरु कर रही है।