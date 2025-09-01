ट्रेडिंग का झांसा देकर मिलिट्री अस्पताल कर्मचारी से ठगी, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करते ही उड़ गए 12 लाख

बरेली। ऑनलाइन ठगी के नए खेल में साइबर अपराधियों ने मिलिट्री अस्पताल बरेली कैंट में तैनात एक कर्मचारी को निशाना बना डाला। फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के झांसे में आकर पीड़ित ने पांच दिनों में करीब 12 लाख 39 हजार रुपये गंवा दिए। पीड़ित ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मिलिट्री अस्पताल में कार्यरत मनोज कुमार राघव पुत्र स्व. बलबीर सिंह को अचानक व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में जोड़ लिया गया। ग्रुप में इंडियन ग्लोबल नाम से ट्रेडिंग के जरिए मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया और लिंक भेजकर अकाउंट ओपन कराकर ट्रेडिंग शुरू कर दी।
ग्रुप में भरोसा दिलाकर अलग-अलग किस्तों में कुल मिलाकर पीड़ित के खाते से 12 लाख 39 हजार 650 रूपये उड़ा लिए। पीड़ित मनोज ने जब महसूस किया कि यह पूरा खेल फर्जी है, तो उन्होंने साइबर थाने का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल साइबर सेल ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के मोबाइल नंबर, लिंक और पैसों के लेन-देन की जांच शुरु कर रही है।
पुलिस का कहना है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या अनजान लिंक के बहकावे में आकर ऑनलाइन निवेश करना भारी नुकसान दे सकता है। साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे ग्रुप और मैसेज से दूरी बनाए रखें और कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।