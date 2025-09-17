भांजी ने मामा को लगाई 15 लाख की चपत… पिता और प्रेमी संग मिलकर कैंसर इलाज का रचा ड्रामा, ऐसे हुआ खुलासा

धर्मेंद्र का आरोप है कि सपना के पिता (उसके बहनोई) परशुराम और सपना के प्रेमी महिपाल ने भी बीमारी की बात पर मुहर लगा दी। इसके बाद अलग–अलग खातों में धीरे-धीरे फोनपे और यूपीआई के जरिए रकम डलवाई जाती रही। कभी 5 हजार, कभी 20 हजार तो कभी 40 हजार… इस तरह मामा ने भरोसे में आकर करीब 15 लाख रुपये भांजी और उसके साथियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब रकम वापसी की बात की गई तो आरोपी टालमटोल करने लगे और जान से मारने की धमकी तक दे डाली।