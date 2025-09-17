Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

भांजी ने मामा को लगाई 15 लाख की चपत… पिता और प्रेमी संग मिलकर कैंसर इलाज का रचा ड्रामा, ऐसे हुआ खुलासा

रिश्तों को कलंकित करने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां भांजी ने अपने प्रेमी और पिता संग मिलकर सगे मामा से कैंसर इलाज का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित मामा धर्मेंद्र राजपूत ने अब एडीजी बरेली को गुहार लगाई है। एडीजी के आदेश के बाद इज्जतनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 17, 2025

बरेली। रिश्तों को कलंकित करने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां भांजी ने अपने प्रेमी और पिता संग मिलकर सगे मामा से कैंसर इलाज का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित मामा धर्मेंद्र राजपूत ने अब एडीजी बरेली को गुहार लगाई है। एडीजी के आदेश के बाद इज्जतनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

शेरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ब्यौधा निवासी पीड़ित धर्मेंद्र राजपूत इज्जतनगर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी भांजी सपना ने पहले मोबाइल खरीदने के बहाने क्रेडिट कार्ड लिया और 53,500 रुपये का मोबाइल खरीद लिया। इसके बाद 30 अगस्त 2024 को सपना ने फोन कर रोते हुए बताया कि उसे कैंसर हो गया है और इलाज के लिए पैसे चाहिए।

धर्मेंद्र का आरोप है कि सपना के पिता (उसके बहनोई) परशुराम और सपना के प्रेमी महिपाल ने भी बीमारी की बात पर मुहर लगा दी। इसके बाद अलग–अलग खातों में धीरे-धीरे फोनपे और यूपीआई के जरिए रकम डलवाई जाती रही। कभी 5 हजार, कभी 20 हजार तो कभी 40 हजार… इस तरह मामा ने भरोसे में आकर करीब 15 लाख रुपये भांजी और उसके साथियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब रकम वापसी की बात की गई तो आरोपी टालमटोल करने लगे और जान से मारने की धमकी तक दे डाली।

धर्मेंद्र का कहना है कि जब उसने बाद में पता किया तो सच्चाई सामने आई कि सपना को कैंसर जैसी कोई बीमारी थी ही नहीं। उसके मुताबिक, आरोपियों ने उसकी दयालुता का फायदा उठाकर उसे ठगी का शिकार बनाया। पीड़ित ने एडीजी रमित शर्मा को पूरा प्रकरण बताया और न्याय की गुहार लगाई है। एडीजी के आदेश के बाद इज्जतनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 02:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / भांजी ने मामा को लगाई 15 लाख की चपत… पिता और प्रेमी संग मिलकर कैंसर इलाज का रचा ड्रामा, ऐसे हुआ खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.