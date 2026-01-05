शत्रु संपत्तियों से पाकिस्तान का कनेक्शन खत्म, भारत सरकार के कब्जे में आईं, 120 संपत्तियां मुंबई के नाम, ठिरिया में 9 पकड़ी गईं

बरेली। भारत छोड़कर पाकिस्तान में बस चुके नागरिकों की 120 शत्रु संपत्तियों पर अब पूरी तरह सरकारी ताला लग गया है। जिला प्रशासन ने डीवीसी (डिवेस्टमेंट) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन संपत्तियों का अमलदरामद अभिरक्षक शत्रु संपत्ति मुंबई (भारत सरकार) के नाम दर्ज करा दिया है। सरकारी अभिलेखों में हुए इस बदलाव के साथ ही वर्षों से लटकी फाइलों पर निर्णायक कार्रवाई हो सकी है।