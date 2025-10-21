दीयों की रौशनी में उठे धुएं के गुबार… बरेली में चार मकान, दो दुकान, गोदाम और मेडिकल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की फुर्ती से टला बड़ा हादसा

बरेली। 20-21 अक्टूबर की रात जब शहर में दिवाली की रौनक थी और लोग अपने घरों में पटाखों की मस्ती में मशगूल थे, उसी बीच शहर के विभिन्न हिस्सों में आग लगने की घटनाएँ सामने आईं। हालांकि फायर सर्विस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई के कारण कोई जनहानि नहीं हुई और बड़े आर्थिक नुकसान से भी बचा लिया गया।
अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इन सभी घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। दिवाली की रात में यह घटनाएँ फायर ब्रिगेड की तत्परता और सूझबूझ का जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने समय रहते आग पर काबू पाकर बड़े हादसों को टाल दिया।
दिवाली की रात लगभग 01:20 बजे थाना किला क्षेत्र के दाऊजी मंदिर के पास सारिका के पुराने मकान में लकड़ियों और कूड़े में अचानक आग लग गई। फायर स्टेशन सिविल लाइन से फायर यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची और हौजरील फैलाकर आग पर काबू पाया। आग फैलने से मकान में रखा अन्य सामान और आसपास के घरों को भी सुरक्षित रखा गया।
रात 07:57 बजे राधे श्याम इन्कलेव स्थित वीरेन्द्र सिंह के घर की रसोई में सिलेंडर में आग लग गई। फायर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर रेगुलेटर अलग किया और आग पूरी तरह बुझा दी। फायर सर्विस की सूझबूझ से घर और पड़ोस के मकानों को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया।
इज्जतनगर के आदर्श नगर कॉलोनी में रात 09:39 बजे आग लगने की सूचना मिली, लेकिन स्थानीय लोगों ने पहले ही आग बुझा दी। बारादरी रोडवेज वर्कशॉप में रात 09:53 बजे टायर कक्ष के पास पुराने कपड़े और मोबीऑयल में आग लगी, जिसे वर्कशॉप के कर्मियों ने फायर एक्सटिंग्विशर से तुरंत काबू में कर लिया।
रात 10:16 बजे शाह धोबी चौराहे के पास विजय सक्सेना के टैण्ट हाउस में आग लगी। गोदाम मालिक ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझा दी। रात 10:39 बजे जिंगल वैल स्कूल की ऊपरी मंजिल पर लगी प्लास्टिक की टीन और तिरपाल में आग लगी, जिसे स्कूल के कर्मचारियों ने बुझा दिया।
रात 11:24 बजे बी ब्लॉक, राजेन्द्र नगर में यत्सल्य मिश्र के घर के पास लकड़ियों और पत्तों के ढेर में आग लगी। आग के ऊपर से बिजली के केबल जा रहे थे, जिससे स्थिति और भी खतरनाक बन सकती थी। फायर यूनिट ने तुरंत हौजपाईप फैलाकर आग को काबू में किया।
दिवाली की रात तड़के 03:44 बजे चन्द्रलोक हॉस्पिटल के पास आरके टॉवर की फार्मा सिटिकल्स नामक दवाई की दुकान में आग लग गई। शटर बंद होने के कारण स्थिति गंभीर हो सकती थी। फायर यूनिट ने शटर काटकर हौजपाईप से आग पूरी तरह बुझा दी। इस त्वरित कार्रवाई से आस-पास की दुकानों और भवनों में आग फैलने से बचा लिया गया।
