दीयों की रौशनी में उठे धुएं के गुबार… बरेली में चार मकान, दो दुकान, गोदाम और मेडिकल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की फुर्ती से टला बड़ा हादसा

20-21 अक्टूबर की रात जब शहर में दिवाली की रौनक थी और लोग अपने घरों में पटाखों की मस्ती में मशगूल थे, उसी बीच शहर के विभिन्न हिस्सों में आग लगने की घटनाएँ सामने आईं। हालांकि फायर सर्विस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई के कारण कोई जनहानि नहीं हुई और बड़े आर्थिक नुकसान से भी बचा लिया गया। 2 min read