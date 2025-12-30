माई बार कांड में पुलिस का डबल एक्शन: युवती से मारपीट के बाद अब मैनेजर पर FIR, अवैध डीजे और देर रात शराब परोसने पर शिकंजा

शहर में नियम कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। पूरे बरेली में रात 12 बजे के बाद बारों में खुलेआम शराब परोसी जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग की निगाहें कहीं और टिकी हैं। आरोप है कि माई बार हेडक्वार्टर में रात 2 बजे तक शराब परोसी जाती रही, बावजूद इसके चार दिन बीत जाने के बाद भी आबकारी विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

नोटिस देकर चुप बैठा विभाग अब सवालों के घेरे में है—क्या यह लापरवाही है या जानबूझकर आंख मूंदना? घटना ने आबकारी तंत्र की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।