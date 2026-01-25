यूपीएचसी में शुरू होंगे पाली क्लीनिक, अब शहरी मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलेंगी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं

बरेली। शहरी क्षेत्र के लोगों को एक ही स्थान पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओपीडी, जांच और दवा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी) में पाली क्लीनिक शुरू करने जा रहा है। इसके लिए निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु जिलाधिकारी से स्वीकृति मांगी गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है।
मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। 27 जनवरी को कलक्ट्रेट सभागार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) सहित चयन पैनल में शामिल अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। चयनित चिकित्सकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से यूपीएचसी में तैनात किया जाएगा।
शहरी क्षेत्र में संचालित 26 यूपीएचसी में लंबे समय से चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। इसके चलते मरीजों को उपचार के लिए निजी अस्पतालों या दूर-दराज के स्वास्थ्य केंद्रों का रुख करना पड़ता है। मरीजों की इस परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यूपीएचसी में ही पाली क्लीनिक संचालित करने की योजना बनाई है।
पाली क्लीनिक योजना के तहत पहले चरण में पांच यूपीएचसी को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें जगतपुर, सुभाष नगर, बानखाना, संत नगर और गंगापुर यूपीएचसी शामिल हैं। इन केंद्रों पर स्त्री रोग, बाल रोग, फिजीशियन, हड्डी रोग सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ओपीडी सेवाएं दी जाएंगी।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी पाली क्लीनिकों में निजी चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए जिलाधिकारी के पास फाइल भेजी गई थी, जिसे स्वीकृति मिल चुकी है। एसीएमओ डॉ. अजमेर सिंह के अनुसार पाली क्लीनिक में चिकित्सकों की तैनाती के लिए जिलाधिकारी ने मंजूरी दे दी है और 27 जनवरी को साक्षात्कार कराए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग