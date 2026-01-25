यूपीएचसी में शुरू होंगे पाली क्लीनिक, अब शहरी मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलेंगी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं

बरेली। शहरी क्षेत्र के लोगों को एक ही स्थान पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओपीडी, जांच और दवा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी) में पाली क्लीनिक शुरू करने जा रहा है। इसके लिए निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु जिलाधिकारी से स्वीकृति मांगी गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है।