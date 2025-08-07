खेती को तकनीकी ताकत देने की तैयारी, किसानों को मिलेगी अनुदान पर सुविधा और प्रशिक्षण, जाने कैसे

इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2025-26 की वार्षिक कृषि कार्य योजना के तहत धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और दलहन की उन्नत किस्में किसानों को सब्सिडी पर दी जाएंगी। बैठक के अंत में सभी अधिकारियों ने एकजुट होकर जिले के किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।