बरेली

राहुल सागर हत्याकांड: भीमा और आकाश ठाकुर पर 25-25 हजार इनाम घोषित, लकी लभेड़ा पहले ही गिरफ्तार

बिथरी चैनपुर इलाके में 14 जनवरी को हुई राहुल सागर की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने दो नामजद आरोपियों, भीमा और आकाश ठाकुर की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 25, 2026

बरेली। बिथरी चैनपुर इलाके में 14 जनवरी को हुई राहुल सागर की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने दो नामजद आरोपियों, भीमा और आकाश ठाकुर की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आकाश ठाकुर संजय नगर के आम के बाग के पास रहता है, जबकि भीमा पुत्र चंद्रशेखर शर्मा रामगंगा नगर कॉलोनी, बिथरी थाना क्षेत्र का निवासी है। दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बिथरी थाना पुलिस को विशेष टीम के साथ सक्रिय तलाश जारी है।

मुख्य आरोपी लकी लभेड़ा पहले ही गिरफ्तार

इस मामले का मुख्य आरोपी, हिस्ट्रीशीटर लकी लभेड़ा, पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 22 जनवरी की सुबह मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ में उसे पकड़ा। इस मुठभेड़ में लकी लभेड़ा के दोनों पैर घायल हो गए। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। इलाज के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या में लकी लभेड़ा के साथ आकाश ठाकुर की भी सक्रिय भूमिका थी। कुछ अन्य आरोपियों की भी पहचान की गई है और उनकी तलाश जारी है।

क्या था पूरा मामला

मामला 14 जनवरी का है, जब बिथरी चैनपुर के डोहरा रोड पर राहुल सागर शराब पार्टी कर रहे दबंगों से उधार के पैसे मांग रहे थे। इस दौरान दबंगों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। गंभीर रूप से घायल राहुल सागर ने 21 जनवरी की सुबह दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या में शामिल आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होने के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई थी।

परिवार का प्रदर्शन और पुलिस की प्रतिक्रिया

राहुल सागर के परिवार की महिलाओं ने पोस्टमॉर्टम हाउस पर हंगामा किया और रोड जाम लगाया। इस पर बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने बिथरी चैनपुर थाना प्रभारी से तत्काल कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और कानून के अनुसार उन्हें सजा दिलाई जाएगी। इंस्पेक्टर सीपी शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। एसएसपी अनुराग आर्य ने यह भी कहा कि कोई भी आरोपी इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम देकर बच नहीं सकता।

