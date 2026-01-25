राहुल सागर हत्याकांड: भीमा और आकाश ठाकुर पर 25-25 हजार इनाम घोषित, लकी लभेड़ा पहले ही गिरफ्तार

इस मामले का मुख्य आरोपी, हिस्ट्रीशीटर लकी लभेड़ा, पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 22 जनवरी की सुबह मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ में उसे पकड़ा। इस मुठभेड़ में लकी लभेड़ा के दोनों पैर घायल हो गए। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। इलाज के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या में लकी लभेड़ा के साथ आकाश ठाकुर की भी सक्रिय भूमिका थी। कुछ अन्य आरोपियों की भी पहचान की गई है और उनकी तलाश जारी है।