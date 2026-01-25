गणतंत्र दिवस: क्राइम कंट्रोल से इंटेलिजेंस तक ‘टॉप परफॉर्मेंस’, SP सिटी, CO समेत 19 पुलिस कर्मियों को मिलेगा सम्मान, इन्हें CM प्रशस्ति पत्र

एसपी सिटी मानुष पारीक को रजत प्रंशसा चिन्ह मिलेगा। उनका नेतृत्व और अपराध नियंत्रण में पकड़ पूरे शहर के लिए मिसाल रही है। इंस्पेक्टर छवि को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह मिलेगा। परिवार परामर्श केन्द्र और महिला सम्मान प्रकोष्ठ में उनकी मेहनत और संवेदनशील सेवाएं बेमिसाल रही हैं। दरोगा जगदेव सिंह (सम्मन सैल) और सिपाही रवि कुमार (पुलिस लाइन) को रजत प्रंशसा चिन्ह से नवाज़ा जाएगा। वहीं हेड कांस्टेबल लोकेन्द्र कुमार (सर्विलांस सैल) को स्वर्ण प्रंशसा चिन्ह मिलेगा। यूपी-112 के हेड कांस्टेबल रामगोपाल को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा।