निलंबित पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री को बर्खास्त और संपत्ति जांच की मांग, लगाए ये आरोप

प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच शुरू की जाए। साथ ही उनके पूरे कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। आरोप सिद्ध होने पर उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त कर भविष्य में किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। इसके अलावा उनकी संपत्ति की भी जांच कराने की मांग की गई। कलेक्ट्रेट में डीएम चेंबर में जनता दर्शन के दौरान एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव ने बताया कि भीम आर्मी की ओर से दिया गया ज्ञापन प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि इसे आगे सक्षम स्तर पर कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।