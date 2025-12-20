दहेज के दानवों की दरिंदगी… बुलेट न मिलने पर गर्भवती बहू को जबरन पिलाया तेजाब, अस्पताल में मौत, पति समेत 8 पर मुकदमा

पीड़ित पिता छेदा लाल के मुताबिक, उन्होंने अपनी बेटी पूजा देवी की शादी 14 अप्रैल 2025 को मनोज कुमार से हिंदू रीति-रिवाज के साथ की थी। शादी में करीब छह लाख रुपये खर्च किए गए। आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद से पति, ससुर, सास, जेठ-जेठानी और ननद ने एक लाख रुपये नकद और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पूजा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मांग पूरी न होने पर ताने, अपमान और मारपीट रोजमर्रा की बात बन गई। परिजनों का कहना है कि पूजा करीब एक माह की गर्भवती थी। गर्भ की जानकारी होने के बाद भी ससुरालियों का जुल्म थमा नहीं। बुधवार रात पूजा ने अपने पिता को फोन कर बताया कि उसे दहेज के लिए पीटा जा रहा है और तेजाब पिलाकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद परिवार ने दामाद और समधी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठाया गया।