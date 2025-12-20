दहेज के दानवों की दरिंदगी… बुलेट न मिलने पर गर्भवती बहू को जबरन पिलाया तेजाब, अस्पताल में मौत, पति समेत 8 पर मुकदमा

बरेली। दहेज के दानवों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। गर्भवती विवाहिता को मारपीट कर जबरन तेजाब पिलाने और इलाज के दौरान मौत के मामले में आखिरकार सुभाषनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पूरे ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित पिता छेदा लाल के मुताबिक, उन्होंने अपनी बेटी पूजा देवी की शादी 14 अप्रैल 2025 को मनोज कुमार से हिंदू रीति-रिवाज के साथ की थी। शादी में करीब छह लाख रुपये खर्च किए गए। आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद से पति, ससुर, सास, जेठ-जेठानी और ननद ने एक लाख रुपये नकद और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पूजा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मांग पूरी न होने पर ताने, अपमान और मारपीट रोजमर्रा की बात बन गई। परिजनों का कहना है कि पूजा करीब एक माह की गर्भवती थी। गर्भ की जानकारी होने के बाद भी ससुरालियों का जुल्म थमा नहीं। बुधवार रात पूजा ने अपने पिता को फोन कर बताया कि उसे दहेज के लिए पीटा जा रहा है और तेजाब पिलाकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद परिवार ने दामाद और समधी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठाया गया।
पीड़ित ने बताया में पुलिस की सूचना पर परिजन मैक्स अस्पताल पहुंचे। यहां पूजा ने बयान दिया कि दहेज की मांग को लेकर सभी ससुरालियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और जबरन तेजाब पिला दिया। हालत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में रखा गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे उसकी मौत हो गई। सुभाषनगर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर पति समेत ससुराल के 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बरेली
उत्तर प्रदेश
