दि डेन कैफे बर्थडे पार्टी कांड: फरार ऋषभ ठाकुर ने कोर्ट में किया सरेंडर, कचहरी रोड पर रीलबाजी का वीडियो वायरल

ऋषभ ठाकुर ने कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित न्यायालय में सरेंडर किया। सरेंडर से पहले कचहरी रोड पर उसका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह अपने कुछ साथियों के साथ बेखौफ अंदाज में चलता नजर आया। ऋषभ ठाकुर का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। वह देवबंदी उलेमा महबूब मदनी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर शौचालय में लगाने के मामले में चर्चा में रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उसका एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह भीड़ के बीच एक घायल युवक के पास खड़ा दिखाई देता है। उस समय लिखित शिकायत न होने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी थी।