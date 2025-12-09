खेत में मिली लाश के पीछे ‘मुहब्बत’ का खूनी खेल, पत्नी के साथ रंगेहाथ पकड़े जाने पर पति ने की थी हत्या, दोनों गिरफ्तार

बरेली। हाफिजगंज इलाके में मुकेश नाम के युवक की मौत कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि अवैध रिश्तों की खौफनाक परिणति निकली। पुलिस ने मंगलवार को इस सनसनीखेज हत्या का राजफाश करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आए खुलासे किसी क्राइम-थ्रिलर से कम नहीं।
एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि 5 दिसंबर की सुबह सेथल गांव के गेहूं के खेत में 22 वर्षीय मुकेश की लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। भाई की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी शानू ने बताया कि उसकी शादी (निकाह) करीब डेढ़ महीने पहले नगमा से हुई थी, लेकिन शादी के पहले से ही नगमा और मुकेश के बीच नाजायज संबंध थे। शादी हो गई, पति आ गया, लेकिन नगमा का प्यार कम नहीं हुआ। दोनों रोज फोन पर बातें करते थे।
4 दिसंबर की रात मामला उस समय भड़का जब शानू मेले से लौटा और पत्नी नगमा को मुकेश के साथ एक ही खाट पर लेटे हुए देख लिया। दोनों कपड़े उतारे हुए थे और शारीरिक संबंध बना रहे थे। शानू ने बताया कि पहले थप्पड़-घूंसे पड़े, बात बिगड़ती देख दोनों ने माफी मांग ली। लेकिन पति-पत्नी का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। दोनों ने योजना बनाई—रात का अंधेरा, खाली खेत और कोई गवाह नहीं, बस सब खत्म। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति-पत्नी मुकेश को बहला-फुसलाकर देर रात दरगाह के पास जंगल की तरफ ले गए। पहले छाती पर वार किए, फिर दोनों ने मिलकर मुंह नीचे दबा दिया। छटपटाहट बंद होते ही दोनों घर लौट आए।
पूछताछ में नगमा ने कबूल किया कि उसने पहले भी अपने गांव के एक युवक पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा लिखाकर साढ़े दो लाख रुपये ऐंठे थे। इस बार मुकेश से एक लाख रुपये की मांग कर रही थी, लेकिन पैसे नहीं मिले और बात मौत तक पहुंच गई। वारदात में इस्तेमाल दोनों मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। नगमा के फोन में मुकेश की तस्वीर मिली, जिससे पति को शक हुआ था। प्रभारी निरीक्षक प्रवीन सोलंकी की टीम ने मंगलवार सुबह जादीपुर फाटक के पास से आरोपी पति शानू अली और पत्नी नगमा को दबोच लिया।
