खेत में मिली लाश के पीछे ‘मुहब्बत’ का खूनी खेल, पत्नी के साथ रंगेहाथ पकड़े जाने पर पति ने की थी हत्या, दोनों गिरफ्तार

4 दिसंबर की रात मामला उस समय भड़का जब शानू मेले से लौटा और पत्नी नगमा को मुकेश के साथ एक ही खाट पर लेटे हुए देख लिया। दोनों कपड़े उतारे हुए थे और शारीरिक संबंध बना रहे थे। शानू ने बताया कि पहले थप्पड़-घूंसे पड़े, बात बिगड़ती देख दोनों ने माफी मांग ली। लेकिन पति-पत्नी का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। दोनों ने योजना बनाई—रात का अंधेरा, खाली खेत और कोई गवाह नहीं, बस सब खत्म। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति-पत्नी मुकेश को बहला-फुसलाकर देर रात दरगाह के पास जंगल की तरफ ले गए। पहले छाती पर वार किए, फिर दोनों ने मिलकर मुंह नीचे दबा दिया। छटपटाहट बंद होते ही दोनों घर लौट आए।