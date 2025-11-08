बरेली मंडल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की रफ्तार होगी तेज, बरसात से पहले हर हाल में काम पूरा करने का निर्देश

बरेली। बरेली मंडल में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रफ्तार अब तेज होगी। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सदस्य (प्रशासन) विशाल चौहान और मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि बरसात शुरू होने से पहले सभी अधूरे मार्ग हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में बरेली-पीलीभीत मार्ग पर पेड़ों के न हटने से काम लटके रहने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस पर NHAI सदस्य ने जिलाधिकारी पीलीभीत को जल्द से जल्द वृक्ष कटान कर सड़क निर्माण को गति देने के निर्देश दिए।
कई स्थानों पर सड़क बनने के बाद भी स्ट्रीट लाइट न लगने और पुरानी लाइटें खराब रहने की शिकायतें सामने आईं। इस पर अधिकारियों ने तत्काल स्ट्रीट लाइट लगवाने और खराब लाइटें दुरुस्त कराने का आदेश दिया।
जहां सड़क निर्माण पूरा हो चुका है, वहां संबंधित भूमि का म्यूटेशन अब भी लंबित है। इस पर अधिकारियों को कहा गया कि बिना देरी म्यूटेशन पूरा कर सड़क को औपचारिक रूप से उपयोग में लाया जाए।
NHAI सदस्य ने सभी जिलाधिकारियों को हफ्ते में एक बार प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करने को कहा, ताकि समस्या सामने आते ही उसका समाधान हो सके और काम तय समय पर पूरा हो। बैठक में जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, पीलीभीत डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह, बदायूं डीएम अवनीश राय, शाहजहांपुर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
