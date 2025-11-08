Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली मंडल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की रफ्तार होगी तेज, बरसात से पहले हर हाल में काम पूरा करने का निर्देश

बरेली मंडल में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रफ्तार अब तेज होगी। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सदस्य (प्रशासन) विशाल चौहान और मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि बरसात शुरू होने से पहले सभी अधूरे मार्ग हर हाल में पूरे कर लिए जाएं।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 08, 2025

बरेली। बरेली मंडल में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रफ्तार अब तेज होगी। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सदस्य (प्रशासन) विशाल चौहान और मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि बरसात शुरू होने से पहले सभी अधूरे मार्ग हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पीलीभीत रोड पर पेड़ बने रोड़ा

बैठक में बरेली-पीलीभीत मार्ग पर पेड़ों के न हटने से काम लटके रहने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस पर NHAI सदस्य ने जिलाधिकारी पीलीभीत को जल्द से जल्द वृक्ष कटान कर सड़क निर्माण को गति देने के निर्देश दिए।

स्ट्रीट लाइट पर जताई नाराजगी

कई स्थानों पर सड़क बनने के बाद भी स्ट्रीट लाइट न लगने और पुरानी लाइटें खराब रहने की शिकायतें सामने आईं। इस पर अधिकारियों ने तत्काल स्ट्रीट लाइट लगवाने और खराब लाइटें दुरुस्त कराने का आदेश दिया।

म्यूटेशन में तेजी की जरूरत

जहां सड़क निर्माण पूरा हो चुका है, वहां संबंधित भूमि का म्यूटेशन अब भी लंबित है। इस पर अधिकारियों को कहा गया कि बिना देरी म्यूटेशन पूरा कर सड़क को औपचारिक रूप से उपयोग में लाया जाए।

हर हफ्ते समीक्षा होगी

NHAI सदस्य ने सभी जिलाधिकारियों को हफ्ते में एक बार प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करने को कहा, ताकि समस्या सामने आते ही उसका समाधान हो सके और काम तय समय पर पूरा हो। बैठक में जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, पीलीभीत डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह, बदायूं डीएम अवनीश राय, शाहजहांपुर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 08:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली मंडल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की रफ्तार होगी तेज, बरसात से पहले हर हाल में काम पूरा करने का निर्देश

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने युवक के खाते से उड़ाए साढ़े तीन लाख रुपये, कोर्ट पहुंचा मामला, फिर हुआ ये

बरेली

एक घंटा लेट, फिर भी बरेली में वंदे भारत का शानदार स्वागत, जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

बरेली

बरेली केंद्रीय जेल में कैदी की मौत, आज होनी थी रिहाई, परिवार ने जताया हत्या का शक, जाने क्या है मामला

बरेली

अफीम और मार्फिन तस्करी का काला कारोबार बेनकाब, झारखंड से पंजाब तक फैला नेटवर्क धराशायी, पांच आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

बरेली

एबीवीपी विवाद पर भड़के नगर निगम कर्मचारी, हड़ताल पर बैठे, बोले- गिरफ्तारी के बिना काम पर नहीं लौटेंगे

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.