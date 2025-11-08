बरेली मंडल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की रफ्तार होगी तेज, बरसात से पहले हर हाल में काम पूरा करने का निर्देश

बरेली। बरेली मंडल में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रफ्तार अब तेज होगी। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सदस्य (प्रशासन) विशाल चौहान और मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि बरसात शुरू होने से पहले सभी अधूरे मार्ग हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।