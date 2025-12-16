16 दिसंबर 2025,

बरेली

प्री-वेडिंग से दुष्कर्म, शादी सिर्फ केस बचाने को, फिर दूसरी पत्नी का फोन खोल गया राज़, बरेली से उत्तराखंड तक बना सुर्खियां

प्री-वेडिंग फोटोशूट के बहाने युवती को उत्तराखंड ले जाकर दुष्कर्म, फिर मुकदमे से बचने के लिए आर्य समाज में शादी और उसके बाद दहेज के लिए अमानवीय उत्पीड़न का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी के आदेश से थाना सुभाषनगर में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

बरेली

Avanish Pandey

Dec 16, 2025

बरेली। प्री-वेडिंग फोटोशूट के बहाने युवती को उत्तराखंड ले जाकर दुष्कर्म, फिर मुकदमे से बचने के लिए आर्य समाज में शादी और उसके बाद दहेज के लिए अमानवीय उत्पीड़न का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी के आदेश से थाना सुभाषनगर में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 3 मार्च 2025 को बदायूं रोड, थाना सुभाषनगर निवासी युवक से तय हुई थी। शादी से पहले आरोपी उसे प्री-वेडिंग शूट के नाम पर उत्तराखंड ले गया, जहां उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। 14 फरवरी 2025 को आरोपी के पिता की मौत के बाद युवक ने शादी से साफ इंकार कर दिया। खुद को ठगा महसूस कर पीड़िता ने थाना कैंट में अपराध संख्या 0171/2025 दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी बैकफुट पर आया और गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 अप्रैल 2025 को आर्य समाज मंदिर, सुभाषनगर में शादी कर ली। आरोप है कि इसके बाद भी पीड़िता को पत्नी का दर्जा नहीं दिया गया। उसे घर में अकेला छोड़कर आरोपी गायब रहता था और विरोध करने पर मारपीट व अभद्रता करता था।

पीड़िता ने बताया कि इसी बीच एक महिला का फोन आया, जिसने गालियां देते हुए धमकी दी कि युवक ने केवल केस से बचने के लिए शादी की है। घर छोड़ दो, नहीं तो जहर देकर मार देंगे। इसके बाद ससुराल पक्ष का दहशत भरा चेहरा सामने आया। 20 अक्टूबर 2025 को सास, जेठ, जिठानी, ननद और ननदोई ने मिलकर 25 लाख रुपये नकद और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग रखी। मांग पूरी न होने पर बंद कमरे में बेरहमी से पिटाई की गई और गला दबाकर हत्या का प्रयास किया गया। पीड़िता के शोर मचाने पर पड़ोसियों के आने से आरोपी फरार हो गए।

24 अक्टूबर 2025 को ससुरालियों ने पीड़िता को केवल एक जोड़ी कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया और दहेज लाने तक वापस न आने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने साजिश के तहत उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब भी खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद थाना सुभाषनगर में सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जान से मारने की धमकी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

16 Dec 2025 05:17 pm

