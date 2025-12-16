प्री-वेडिंग से दुष्कर्म, शादी सिर्फ केस बचाने को, फिर दूसरी पत्नी का फोन खोल गया राज़, बरेली से उत्तराखंड तक बना सुर्खियां

पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 3 मार्च 2025 को बदायूं रोड, थाना सुभाषनगर निवासी युवक से तय हुई थी। शादी से पहले आरोपी उसे प्री-वेडिंग शूट के नाम पर उत्तराखंड ले गया, जहां उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। 14 फरवरी 2025 को आरोपी के पिता की मौत के बाद युवक ने शादी से साफ इंकार कर दिया। खुद को ठगा महसूस कर पीड़िता ने थाना कैंट में अपराध संख्या 0171/2025 दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी बैकफुट पर आया और गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 अप्रैल 2025 को आर्य समाज मंदिर, सुभाषनगर में शादी कर ली। आरोप है कि इसके बाद भी पीड़िता को पत्नी का दर्जा नहीं दिया गया। उसे घर में अकेला छोड़कर आरोपी गायब रहता था और विरोध करने पर मारपीट व अभद्रता करता था।