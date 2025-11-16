कन्नोजिया कॉलेज से रामलीला मैदान तक गूंजी एकता की आवाज, सरदार पटेल को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता में लौहपुरुष सरदार पटेल का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक सूत्र में पिरोया। मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल के योग्य सम्मान में भाजपा सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिलाकर सही मायने में देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने युवाओं से पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने की अपील की।