पत्नी को छत से धकेलकर किया लहूलुहान… अस्पताल पहुंचते ही पति ने फांसी लगाकर खत्म की जिंदगी

गांव के लोगों के मुताबिक 35 वर्षीय रुस्तम अली का अपनी 30 वर्षीय पत्नी रूबी से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। गुस्से में रुस्तम ने पहले रूबी को लाठी से जमकर पीटा। मारपीट यहीं नहीं रुकी, उसने पत्नी को छत से नीचे धकेल दिया और ऊपर से ईंटें भी फेंकीं, जिससे रूबी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण घायल रूबी को लेकर अस्पताल पहुंचे। इसी दौरान रुस्तम गुस्से और कथित अपराध बोध में घर के एक कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली। जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया तो ग्रामीणों को शक हुआ।