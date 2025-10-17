लीलौर झील में बोटिंग का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक, डीएम ने की समीक्षा बैठक, टॉय ट्रेन चलाने और गेस्ट हाउस बनाने पर भी हुई चर्चा

बैठक में जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा व्यवस्था, पीने के पानी और सार्वजनिक शौचालय जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पानी की आपूर्ति के लिए झील में ट्यूबवेल लगाए गए हैं, जो जल्द ही चालू हो जाएंगे। गेट निर्माण पर भी चर्चा हुई ताकि झील का पानी सुरक्षित रहे और जलस्तर में कमी न आए। इस मौके पर उप जिलाधिकारी आंवला विदुषी सिंह, अधिशासी अभियंता आरईडी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।