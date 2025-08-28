पत्नी के मायके जाने से परेशान ई-रिक्शा चालक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने बताई ये सच्चाई

मृतक की पहचान 35 वर्षीय बबलू पुत्र मोहम्मद उमर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार बबलू शराब का आदी था। उसकी इसी आदत से परेशान होकर पत्नी साजदा दो दिन पहले ही सराय मोहल्ले स्थित मायके चली गई थी। पत्नी के जाने के बाद से ही बबलू अवसाद में रहने लगा था।