पत्नी के मायके जाने से परेशान ई-रिक्शा चालक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने बताई ये सच्चाई

बरेली। कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर मोहल्ले में गुरुवार दोपहर एक ई-रिक्शा चालक ने फांसी लगाकर जिंदगी खत्म कर ली। पत्नी के मायके जाने और शराब की लत से जूझ रहे युवक ने यह कदम उठाया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
मृतक की पहचान 35 वर्षीय बबलू पुत्र मोहम्मद उमर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार बबलू शराब का आदी था। उसकी इसी आदत से परेशान होकर पत्नी साजदा दो दिन पहले ही सराय मोहल्ले स्थित मायके चली गई थी। पत्नी के जाने के बाद से ही बबलू अवसाद में रहने लगा था।
गुरुवार दोपहर जब पड़ोसियों ने उसे घर से बाहर आते-जाते नहीं देखा तो उन्होंने बहन को सूचना दी। बहन जब घर पहुंची तो देखा कि बबलू छत के कुंडे से रस्सी के सहारे लटका हुआ है। शोर मचने पर आसपास के लोग और परिजन भी मौके पर जुट गए।
सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बबलू तीन बच्चों का पिता था। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है।