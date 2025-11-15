बरेली में बनेंगे दो मेगा प्रोजेक्ट… पीलीभीत रोड पर नयी टाउनशिप, हाईवे किनारे इंडस्ट्रियल हब

अधिकारियों के अनुसार, यह टाउनशिप शहर का सबसे बड़ा आकर्षण बनेगी और आसपास के गांवों के लिए विकास और रोजगार के नए अवसर खोलेगी। बीडीए निकटवर्ती गांवों में भी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करेगा। बोर्ड ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए दिल्ली हाईवे से लगे लिंक रोड पर नई औद्योगिक टाउनशिप का प्रस्ताव भी मंजूर किया। इसके लिए बरेली तहसील के रसूला चौधरी और मीरगंज तहसील के भिटौरा नौगवां उर्फ फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली और रहपुरा जागीर गांवों की लगभग 125 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है।