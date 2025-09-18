बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दो शूटर ढेर, रोहित गोदारा ने दी बदला लेने की धमकी

12 सितंबर की रात करीब साढ़े तीन बजे बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर ताबड़तोड़ नौ राउंड फायरिंग हुई थी। बाइक सवार दो बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। मामले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा की आईडी से सोशल मीडिया पर ली गई थी। पोस्ट में स्वामी अनिरुद्धाचार्य और स्वामी प्रेमानंद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर गुस्सा जताया गया था और आगे ऐसी हरकत दोहराने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।