बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दो शूटर ढेर, रोहित गोदारा ने दी बदला लेने की धमकी

बरेली। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में शामिल दो शूटरों को बुधवार शाम गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोनों शूटरों ने यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर आधुनिक हथियारों से फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस कार्रवाई में दोनों मारे गए। फिलहाल, इस गैंग से जुड़े दो शूटर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।
एनकाउंटर के कुछ ही घंटों बाद गैंगस्टर गोल्डी बरार का गुर्गा रोहित गोदारा फिर से सक्रिय हो गया। उसकी फेसबुक आईडी से एक पोस्ट किया गया, जिसमें एनकाउंटर में मारे गए शूटरों को “शहीद” बताया गया। पोस्ट में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि “सनातन धर्म की हार” है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि वह अपने शूटरों की मौत का बदला ले सकता है।
12 सितंबर की रात करीब साढ़े तीन बजे बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर ताबड़तोड़ नौ राउंड फायरिंग हुई थी। बाइक सवार दो बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। मामले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा की आईडी से सोशल मीडिया पर ली गई थी। पोस्ट में स्वामी अनिरुद्धाचार्य और स्वामी प्रेमानंद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर गुस्सा जताया गया था और आगे ऐसी हरकत दोहराने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।
रोहित गोदारा के ताजा फेसबुक पोस्ट को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। माना जा रहा है कि पोस्ट के जरिए गैंग फिर से खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पुलिस फरार शूटरों की तलाश में दबिश दे रही है।