आंखों की रोशनी बचाने उतरी यूपी सरकार: एक माह पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक, 6.26 लाख बच्चों को मिलेगा सुरक्षा कवच

बरेली। बच्चों की आंखों की रोशनी, ताकत और बेहतर भविष्य को लेकर बरेली में एक बार फिर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। 27 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 तक जिले में विटामिन ए सम्पूरण कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत नौ माह से पांच साल तक के 6 लाख 26 हजार से अधिक बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। यह खुराक बच्चों को रतौंधी, कुपोषण और बार-बार बीमार पड़ने से बचाने में कारगर साबित होगी।
अभियान की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में हुई अहम बैठक में डीएम अविनाश सिंह ने दो टूक कहा एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य, बाल विकास और शिक्षा विभाग को मैदान में उतरकर इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। विशेषज्ञों के मुताबिक विटामिन ए सिर्फ आंखों की रोशनी ही नहीं बचाता, बल्कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उन्हें गंभीर बीमारियों से भी सुरक्षित रखता है। कमजोर और कुपोषित बच्चों के लिए यह किसी ढाल से कम नहीं।
सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम साल में दो बार चलता है। जुलाई–अगस्त में हुए पिछले चरण में बरेली ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। उस दौरान करीब 91 प्रतिशत बच्चों तक विटामिन ए पहुंचाया गया था, जिसके लिए जिले की टीम को सम्मान भी मिला था। इस बार लक्ष्य और बढ़ाया गया है, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. प्रशांत रंजन के अनुसार इस बार 9 माह से 1 वर्ष के 69 हजार से ज्यादा, 1 से 2 वर्ष के 1.32 लाख, 2 से 5 वर्ष के 4.24 लाख बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। यानी कुल 6,26,441 बच्चे इस अभियान के दायरे में होंगे।
पिछले चरण में शानदार प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों को जिलाधिकारी ने मंच से सम्मानित किया। सीएचसी नवाबगंज, दलेलनगर और मीरगंज के अधीक्षक, सुभाष नगर की हेल्थ विजिटर संतोष शर्मा, सीबीगंज की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. मधु गुप्ता और मौलानगर के चिकित्सा प्रभारी डॉ. प्रियावर्त गंगवार को प्रशस्ति पत्र देकर हौसला बढ़ाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि अभियान के दौरान अपने बच्चों को बूथों तक जरूर लाएं। एक छोटी सी खुराक बच्चों को बड़ी बीमारी से बचा सकती है।
