आंखों की रोशनी बचाने उतरी यूपी सरकार: एक माह पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक, 6.26 लाख बच्चों को मिलेगा सुरक्षा कवच

सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम साल में दो बार चलता है। जुलाई–अगस्त में हुए पिछले चरण में बरेली ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। उस दौरान करीब 91 प्रतिशत बच्चों तक विटामिन ए पहुंचाया गया था, जिसके लिए जिले की टीम को सम्मान भी मिला था। इस बार लक्ष्य और बढ़ाया गया है, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. प्रशांत रंजन के अनुसार इस बार 9 माह से 1 वर्ष के 69 हजार से ज्यादा, 1 से 2 वर्ष के 1.32 लाख, 2 से 5 वर्ष के 4.24 लाख बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। यानी कुल 6,26,441 बच्चे इस अभियान के दायरे में होंगे।