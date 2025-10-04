गाजियाबाद बॉर्डर पर इकरा हसन को रोका, बरेली जा रहे जियाउर्रहमान बर्क हाउस अरेस्ट; नेताओं में आक्रोश

SP Leaders Iqra Hasan Bareilly Visit News: बरेली में 26 सितंबर को 'आई लव मोहम्मद' मामले को लेकर हुए बवाल के आठ दिन बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने बरेली जाने वाला था। लेकिन यूपी पुलिस ने इसे रोक दिया। दिल्ली से बरेली जा रहे सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन और मोहिबुल्लाह नदवी को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक लिया गया। इस फैसले के बाद विपक्ष ने सत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।