वेटरंस दिवस : सरहद के सजदे में बरेली नतमस्तक, पूर्व सैनिकों के सम्मान में बैंड की धुनों में देशभक्ति, मंच पर युद्धवीरों का मान

करगैना निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार बीडी शर्मा ने अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि 17 साल की उम्र में वे सेना में भर्ती हुए थे। 1962 के युद्ध में टैंक ड्राइवर रहे, 1965 में तोपखाना और 1971 के युद्ध में वायुसेना से जुड़े रहे। सेवा मेडल और रक्षा मेडल से सम्मानित शर्मा ने आरोप लगाया कि भूमाफिया ने उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराई और जान से मारने की कोशिश की। न्याय के लिए वे पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही।