ससुराल में फंदे पर लटकी मिली महिला, पति समेत पूरा परिवार फरार, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

शिवानी का मायका सुभाषनगर में है। घटना की जानकारी मिलते ही पिता मनीष शर्मा सहित परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मायके वालों का कहना है कि अगर समय रहते उनकी बेटी की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया होता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना को आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन ससुराल पक्ष के फरार होने से मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।