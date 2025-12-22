ससुराल में फंदे पर लटकी मिली महिला, पति समेत पूरा परिवार फरार, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

बरेली। बारादरी क्षेत्र में घरेलू विवाद से त्रस्त एक विवाहिता ने अपने ही ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को महिला का शव कमरे में पंखे से फंदे पर लटकता मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग मौके से गायब मिले। सूचना पर पहुंची बारादरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच शुरु कर दी है।
मृतका की पहचान 27 वर्षीय शिवानी शर्मा के रूप में हुई है। शिवानी की शादी चार साल पहले बारादरी के दोहरा गौटिया निवासी सोनू उर्फ बृज किशोर से हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही शिवानी को लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे, जिससे शिवानी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। सोमवार को शिवानी ने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जब पुलिस को सूचना मिली और वह मौके पर पहुंची, तो घर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ससुराल के सभी सदस्य रहस्यमय ढंग से फरार पाए गए, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं।
शिवानी का मायका सुभाषनगर में है। घटना की जानकारी मिलते ही पिता मनीष शर्मा सहित परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मायके वालों का कहना है कि अगर समय रहते उनकी बेटी की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया होता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना को आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन ससुराल पक्ष के फरार होने से मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
