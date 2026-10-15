पुलिस हिरासत में आरोपी का गड़बड़ाया स्वास्थ्य, जोधपुर में मौत

पोकरण. न्यायालय ने 7 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गत 20 जुलाई 2019 को भैंसड़ा निवासी अचलाराम पुत्र भीमाराम प्रजापत ने सांकड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी कि 20 जुलाई को शाम 5 बजे इन्द्राराम ने उसे फोन कर पुरानी लेनदेन के लिए घर बुलाया। वह गाड़ी लेकर इन्द्राराम के घर गया तो यहां बैठे भैंसड़ा निवासी इन्द्राराम पुत्र शिवराम, रामाराम पुत्र शिवराम व अन्य साथियों ने एकराय होकर हाथों में सरिया, कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर दिया। जिससे उसके सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। वह नीचे गिर गया। गिरने पर आरोपियों ने जानलेवा हमला करते हुए सरियों वे कुल्हाडिय़ों से वार किया। जिससे उसका पैर व हाथ टूट गया और हथेली कट गई। आवाज सुनकर राह चलते लोगों ने बीच बचाव किया और उसे छुड़ाकर सांकड़ा लेकर आए। पुलिस ने मामला दर्ज किया और इन्द्राराम व रामाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। राज्य पक्ष की ओर से 18 गवाह व 19 दस्तावेज पेश किए गए। बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.महेन्द्रकुमार गोयल ने इन्द्राराम व रामाराम को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा और प्रत्येक को एक लाख 51 हजार 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह नरावत ने पैरवी की।