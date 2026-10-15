15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

पुलिस हिरासत में आरोपी का गड़बड़ाया स्वास्थ्य, जोधपुर में मौत

जमीन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की पुलिस हिरासत के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जैसलमेर कोतवाली पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से कीमती जमीन की रजिस्ट्री कराने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किए गए आरोपी ने बुधवार तड़के दम तोड़ दिया।
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Oct 15, 2026

jaisalmer

नरेश कुमार

जैसलमेर. जैसलमेर शहर कोतवाली में जमीन संबंधी धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी की मौत हो जाने से सनसनी फैल गई। कोतवाली पुलिस ने उसे फर्जीवाड़ा कर जमीन की रजिस्ट्री करवाने के मामले में गिरफ्तार किया था। गत मंगलवार को कोतवाली थाने में हिरासत में रखे जाने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और जिला अस्पताल में प्रारम्भिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया। जहां उसकी बुधवार तडक़े मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में आरोपी नरेश कुमार, निवासी कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश के खिलाफ इस वर्ष 7 जुलाई को मामला दर्ज करवाया गया था। परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने धोखाधड़ी कर पोंग बांध विस्थापित को आवंटित की गई कीमती जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने गत 12 अक्टूबर को नरेश कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 13 तारीख को उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

हिरासत में तेज दर्द की शिकायत

पुलिस कोतवाल प्रेमाराम विश्नोई ने बताया कि गत मंगलवार रात करीब 8.15 बजे हिरासत में दो अन्य जनों के साथ बातचीत करने के दौरान नरेश कुमार ने सीने और पेट में तेज दर्द होने की शिकायत की। जिस पर पुलिसकर्मी उसे राजकीय जवाहिर चिकित्सालय ले गए। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया और आवश्यक जांच के बाद उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। विश्नोई ने बताया कि जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार के दौरान बुधवार अलसुबह करीब 5.45 बजे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक के परिवारजनों को घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। वे संभवत: देर रात तक जोधपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।


जानलेवा हमले के आरोपी दोषी करार, सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा

पोकरण. न्यायालय ने 7 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गत 20 जुलाई 2019 को भैंसड़ा निवासी अचलाराम पुत्र भीमाराम प्रजापत ने सांकड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी कि 20 जुलाई को शाम 5 बजे इन्द्राराम ने उसे फोन कर पुरानी लेनदेन के लिए घर बुलाया। वह गाड़ी लेकर इन्द्राराम के घर गया तो यहां बैठे भैंसड़ा निवासी इन्द्राराम पुत्र शिवराम, रामाराम पुत्र शिवराम व अन्य साथियों ने एकराय होकर हाथों में सरिया, कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर दिया। जिससे उसके सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। वह नीचे गिर गया। गिरने पर आरोपियों ने जानलेवा हमला करते हुए सरियों वे कुल्हाडिय़ों से वार किया। जिससे उसका पैर व हाथ टूट गया और हथेली कट गई। आवाज सुनकर राह चलते लोगों ने बीच बचाव किया और उसे छुड़ाकर सांकड़ा लेकर आए। पुलिस ने मामला दर्ज किया और इन्द्राराम व रामाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। राज्य पक्ष की ओर से 18 गवाह व 19 दस्तावेज पेश किए गए। बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.महेन्द्रकुमार गोयल ने इन्द्राराम व रामाराम को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा और प्रत्येक को एक लाख 51 हजार 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह नरावत ने पैरवी की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 08:01 pm

Published on:

15 Oct 2026 08:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / पुलिस हिरासत में आरोपी का गड़बड़ाया स्वास्थ्य, जोधपुर में मौत

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election : अब पंचायत चुनाव में उतरेंगे 14 बार चुनाव हारे 59 वर्षीय ‘पोपटलाल’! क्या 15वीं बार में खुलेगा जीत का खाता?

popatlal of rajasthan barmer viral video harish choudhary statement
बाड़मेर

राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी पर संकट: हरे-भरे पेड़ अचानक सूखने लगे, खाद-कीटनाशक भी बेअसर; अब वैज्ञानिक जांच की मांग

Khejri Tree Disease
बाड़मेर

Rajasthan Panchayat Election: सरपंच पद के लिए 11 करोड़ तक की बोली! जानिए क्या है वायरल वीडियो का पूरा सच?

barmer village sarpanch election 11 crore viral video reality
बाड़मेर

बाड़मेर में दर्दनाक हादसा: दो दिन के नवजात समेत मां-पिता की मौत, अस्पताल से लौट रहा था परिवार

barmer accident death
बाड़मेर

Guar Mandi Price in Rajasthan: 4 साल बाद ग्वार के भाव में उछाल, एक महीने में 1600 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की तेजी

guar gum seed price hike today
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.