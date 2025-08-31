बालोतरा में 74 अवैध कारखानों की बिजली कटेगी, मंत्री बोले- कारखाने बंद हों तो होने दें, किसानों के हक से समझौता नहीं



मंत्री शर्मा ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार किसानों के हक से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। यदि कारखाने बंद करने पड़ें तो करें। जो औद्योगिक इकाइयां प्रदूषित पानी छोड़ रही हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कचरा निस्तारण पर विशेष ध्यान दें और खनन इकाइयों की ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाए।