बाड़मेर

बालोतरा में 74 अवैध कारखानों की बिजली कटेगी, मंत्री बोले- कारखाने बंद हों तो होने दें, किसानों के हक से समझौता नहीं

बालोतरा जिले में समीक्षा बैठक में मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण पर कोई समझौता नहीं करेगी। जेरला की 74 अवैध औद्योगिक इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटकर 15 दिन में बंद करने के निर्देश दिए।

बाड़मेर

Arvind Rao

Aug 31, 2025

Balotra Power Supply
समीक्षा बैठक में मंत्री संजय शर्मा समेत अन्य लोग (फोटो- पत्रिका)

बालोतरा: वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोपरि प्राथमिकता मानकर कार्य कर रही है और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जेरला स्थित अवैध 74 औद्योगिक इकाइयों का विद्युत कनेक्शन काटकर आगामी 15 दिनों में बंद करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर परिषद, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कदम उठाएं। शनिवार को जिला कलेक्टर सभागार में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री शर्मा ने कहा कि किसानों के हक से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कारखाने बंद करने पड़ें तो करें। जो औद्योगिक इकाइयां प्रदूषित पानी छोड़ रही हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

प्रदूषण पर सख्त रुख


मंत्री शर्मा ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार किसानों के हक से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। यदि कारखाने बंद करने पड़ें तो करें। जो औद्योगिक इकाइयां प्रदूषित पानी छोड़ रही हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कचरा निस्तारण पर विशेष ध्यान दें और खनन इकाइयों की ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाए।


उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां नियमानुसार कार्य करें, अपशिष्टों का सही निस्तारण करें और किसानों की फसलों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा।


बजट घोषणाओं और योजनाओं पर जोर


शर्मा ने 2024-25 और 2025-26 की बजट घोषणाओं तथा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व के भवनों के जीर्णोद्धार के निर्देश दिए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।


मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत किए गए वृक्षारोपण का शत-प्रतिशत संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। जिले को मिले 16.75 लाख पौधारोपण लक्ष्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई पौधा नष्ट हो जाए तो उसकी जगह नया पौधा लगाया जाए। साथ ही शिक्षा विभाग को पौधारोपण और संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।


विभागीय प्रस्तुतियां और पौधरोपण


बैठक के दौरान उप वन संरक्षक सविता दहिया और रीजनल ऑफिसर दीपक तंवर ने विभागीय कार्यों की जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी। बैठक के बाद प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा ने जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में पौधरोपण कर आमजन से अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया।


समीक्षा बैठक में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, पचपदरा विधायक डॉ. अरुण चौधरी, एडीएम डॉ. गुंजन सोनी, मुख्य वन संरक्षक आरके जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीराराम कलबी, भाजपा जिलाध्यक्ष भरत मोदी, जनप्रतिनिधि, उद्योगपति तथा जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

Updated on:

31 Aug 2025 03:04 pm

Published on:

31 Aug 2025 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बालोतरा में 74 अवैध कारखानों की बिजली कटेगी, मंत्री बोले- कारखाने बंद हों तो होने दें, किसानों के हक से समझौता नहीं

