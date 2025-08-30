बाड़मेर में नशे के गुनहगारों पर प्रहार: अब तक करीब 4 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, 30 तस्करों पर पुलिस की नजर



गुड़ामालानी थानाधिकारी देवीचंद मय टीम ने तस्कर पप्पू उर्फ नरेश की 76 लाख रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है। उसने गांव में आलीशान बंगला बनाया और लग्जरी वाहन खरीदे। काले धन को सफेद करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने तस्करी से जुटाए धन के दस्तावेज खंगाले और आवासीय भवन, भूखंड और एक स्कार्पियो वाहन को फ्रीज किया गया है। आरोपी के खिलाफ चार प्रकरण दर्ज हैं।