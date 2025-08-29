Balotra: हाथ में फ्रैक्चर इलाज कराने गए युवक की मौत, परिजनों ने शव बर्फ पर रखकर जताया आक्रोश, MP बेनीवाल रहे साथ



जानकारी के अनुसार, अकदड़ा बायतु निवासी मालाराम गोदारा बाइक से गिरने से घायल हो गया था, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। परिजन उसे बालोतरा स्थित सिटी लाइट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। देर रात ऑपरेशन के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर को सूचना देने के बाद उसने जो इंजेक्शन लगाया, उसकी वजह से मरीज की हालत और गंभीर हो गई।