Balotra: हाथ में फ्रैक्चर इलाज कराने गए युवक की मौत, परिजनों ने शव बर्फ पर रखकर जताया आक्रोश, MP बेनीवाल रहे साथ

बालोतरा: पचपदरा रोड स्थित सिटी लाइट अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजन और समाजजनों ने शव को अस्पताल परिसर में बर्फ की शिलाओं पर रखकर धरने पर बैठ गए। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना पर बालोतरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।
जानकारी के अनुसार, अकदड़ा बायतु निवासी मालाराम गोदारा बाइक से गिरने से घायल हो गया था, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। परिजन उसे बालोतरा स्थित सिटी लाइट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। देर रात ऑपरेशन के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर को सूचना देने के बाद उसने जो इंजेक्शन लगाया, उसकी वजह से मरीज की हालत और गंभीर हो गई।
आनन-फानन में मालाराम को जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही और गलत इंजेक्शन के कारण यह दर्दनाक घटना हुई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में मृतक के परिजन और समाजजन इकट्ठा हो गए। आक्रोशित परिजन शव को रखकर धरने पर बैठ गए।
मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने हालात पर नजर बनाए रखी। धरना स्थल पर सांसद उम्मेदराम बेनीवाल भी पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अस्पताल के बाहर धरना देर रात तक जारी रहा। परिजन आरोपियों पर कार्रवाई और मृतक परिवार को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े रहे।