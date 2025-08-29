Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

Balotra: हाथ में फ्रैक्चर इलाज कराने गए युवक की मौत, परिजनों ने शव बर्फ पर रखकर जताया आक्रोश, MP बेनीवाल रहे साथ

Balotra: बालोतरा में हाथ फ्रैक्चर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने शव बर्फ पर रखकर धरना दिया। सांसद उम्मेदराम बेनीवाल पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की।

बाड़मेर

Arvind Rao

Aug 29, 2025

Balotra Youth dies
परिजनों का प्रदर्शन (फोटो- पत्रिका)

बालोतरा: पचपदरा रोड स्थित सिटी लाइट अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजन और समाजजनों ने शव को अस्पताल परिसर में बर्फ की शिलाओं पर रखकर धरने पर बैठ गए। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना पर बालोतरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।


जानकारी के अनुसार, अकदड़ा बायतु निवासी मालाराम गोदारा बाइक से गिरने से घायल हो गया था, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। परिजन उसे बालोतरा स्थित सिटी लाइट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। देर रात ऑपरेशन के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर को सूचना देने के बाद उसने जो इंजेक्शन लगाया, उसकी वजह से मरीज की हालत और गंभीर हो गई।

ये भी पढ़ें

SI Recruitment Cancelled: जैसलमेर में 7 उपनिरीक्षकों को उतारनी पड़ेगी वर्दी, इस साल मिली थी नियुक्ति
जैसलमेर
Rajasthan SI recruitment Cancelled


बीच रास्ते में मौत


आनन-फानन में मालाराम को जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही और गलत इंजेक्शन के कारण यह दर्दनाक घटना हुई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में मृतक के परिजन और समाजजन इकट्ठा हो गए। आक्रोशित परिजन शव को रखकर धरने पर बैठ गए।


मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने हालात पर नजर बनाए रखी। धरना स्थल पर सांसद उम्मेदराम बेनीवाल भी पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अस्पताल के बाहर धरना देर रात तक जारी रहा। परिजन आरोपियों पर कार्रवाई और मृतक परिवार को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े रहे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला, इन जिलों में डॉक्टरों के खिलाफ होगी जांच
जयपुर
Silicosis disease

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 12:38 pm

Published on:

29 Aug 2025 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Balotra: हाथ में फ्रैक्चर इलाज कराने गए युवक की मौत, परिजनों ने शव बर्फ पर रखकर जताया आक्रोश, MP बेनीवाल रहे साथ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.