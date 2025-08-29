राजस्थान में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला, इन जिलों में डॉक्टरों के खिलाफ होगी जांच

जयपुर: राजस्थान के कई जिलों में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मरीज को दिए जाने वाली सरकारी राशि में लाखों-करोड़ों रुपए का घोटाला करने की शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को मिली है। ब्यूरो ने पांच जिलों के 91 चिकित्सकों के खिलाफ घोटाला की जांच करने की अनुमति स्वास्थ्य विभाग से मांगी है।