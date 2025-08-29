राजस्थान में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला, इन जिलों में डॉक्टरों के खिलाफ होगी जांच

जयपुर: राजस्थान के कई जिलों में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मरीज को दिए जाने वाली सरकारी राशि में लाखों-करोड़ों रुपए का घोटाला करने की शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को मिली है। ब्यूरो ने पांच जिलों के 91 चिकित्सकों के खिलाफ घोटाला की जांच करने की अनुमति स्वास्थ्य विभाग से मांगी है।
अनुमति मिलने के बाद एसीबी मामले में अनुसंधान कर सकेगी। एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ब्यूरो को बड़े स्तर पर सिलिकोसिस बीमारी में दी जाने वाली सहायता राशि में घोटाला करने की शिकायतें मिल रही थीं।
शुरुआत में मिली शिकायतों में 6 एफआईआर भी दर्ज की हैं। अब सभी शिकायतों को स्वास्थ्य विभाग को भेजकर उनमें जांच करने की अनुमति मांगी है।
एसीबी को पाली, जोधपुर, जालौर, सिरोही और करौली जिलों की शिकायतें मिली हैं। इनमें स्वस्थ व्यक्तियों को सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित बताकर सरकारी सहायता राशि ले ली गई। एक बीमार व्यक्ति की मेडिकल जांच रिपोर्ट को चार पांच स्वस्थ व्यक्तियों की रिपोर्ट बनाकर राशि उठाई गई।
सरकार की ओर से सिलिकोसिस पीड़ित मरीज को करीब तीन लाख रुपए सहायता राशि दी जाती है। जबकि मरीज की मृत्यु पर उसके परिजन को अलग से सहायता राशि दी जाती है।
-सिलिकोसिस एक फेफड़ों की गंभीर बीमारी है, जो सिलिका धूल के लंबे समय तक सांस के रास्ते से शरीर में पहुंचने से होती है।
-इसे पेशेवर फेफड़ों की बीमारी भी कहा जाता है।
-क्योंकि यह अक्सर उन लोगों में पाई जाती है, जो खनन, निर्माण, पत्थर की कटाई, ईंट-भट्ठा, सिरेमिक, सैंड ब्लास्टिंग या कंक्रीट में काम करते हैं।
-सिलिका धूल का सांस के माध्यम से प्रवेश।
-जब कोई व्यक्ति सिलिका युक्त धूल (Quartz dust) सांस के जरिए फेफड़ों में लेता है, तो यह धूल फेफड़ों की अल्वेओली (छोटी वायु थैलियां) में जमा हो जाती है।
-शरीर इसे हटाने की कोशिश करता है।
-सफेद रक्त कोशिकाएं इसे निगलती हैं, लेकिन सिलिका कोशिकाओं के लिए जहरीली होती है।
-इससे फेफड़ों में सूजन और घाव शुरू हो जाता है।
-समय के साथ, फेफड़े की टिश्यू कठोर हो जाती है और ऑक्सीजन का आदान-प्रदान कठिन हो जाता है। इसका परिणाम होता है
-सांस लेने में कठिनाई और खांसी।
-लगातार खांसी
-सांस लेने में कठिनाई, विशेषकर मेहनत करने पर
-थकान और वजन घटना
-गंभीर मामलों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी