jaisalmer: अनजान की नसों में दौड़ेगा रक्त, रक्तदान के लिए उमड़े युवा और महिलाएं

लाठी. जैसलमेर बस अग्निकांड की पहली बरसी पर बुधवार शाम लाठी कस्बे के भगवान कृष्ण मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सामाजिक कार्यकर्ता रमण पालीवाल की ओर से आयोजित इस सभा में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और हादसे में प्राण गंवाने वाले यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा की शुरूआत दिवंगतों की याद में मोमबत्तियां जलाकर की गई। इसके बाद उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया और कई लोगों की आंखें नम हो गईं। गत वर्ष 14 अक्टूबर को निजी स्लीपर बस में आग लगने की पीड़ादायी घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया था, जिसमें 29 यात्रियों की मौत हुई थी। एक वर्ष बाद बरसी पर लोगों ने उस भयावह घटना को याद करते हुए दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। सामाजिक कार्यकर्ता रमण पालीवाल ने कहा कि यह हादसा मृतकों के परिवारों के साथ-साथ पूरे समाज के लिए गहरा आघात है। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए यात्री सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था के सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अवतार सिंह भाटी ने कहा कि हादसे की स्मृति आज भी लोगों के मन में ताजा है। उपस्थित लोगों ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस दौरान कानसिंह भाटी, मुकेश पालीवाल, स्वरूपसिंह भाटी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।