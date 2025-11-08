पैंतीस साल से प्रेमयुग…छत्तीस के आंकड़े पर बैठ गए है धीरेन्द्र

मोक्ष की भूमि बिहार के दूसरे बड़े शहर गया में चुनावी चौसर बिछ गई है। सर्दी असरदार नहीं है, लेकिन चुनावी गर्माहट और गर्मजोशी दोनों सिर चढक़र बोल रही है। मौजूदा विधायक और भाजपा प्रत्याशी प्रेमकुमार अंगद के पांव की तरह यहां की विधायकी सीट पर जमे है।। आठ दफे लगातार जीतकर 35 साल से कांग्रेस के तमाम प्रयोगों को विफल कर चुके प्रेमकुमार के सामने पिछली बार के हारे कांग्रेस के प्रत्याशी अखौरीओंकारनाथ(मोहन श्रीवास्तव) दुबारा मैदान में है। स्थिति की रोचकता जेएसपी (जन सुराज पार्टी)के प्रत्याशी धीरेन्द्र अग्रवाल है, जो मुकाबले को त्रिकोण तो नहीं कर पाएंग लेकिन वे जितने वोट ज्यादा लाएंगे उतनी माथे पर सलवटें प्रेमकुमार के पडऩे का गणित गया के राजनीति के पण्डे लगा रहे है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में यहां मतदान होगा, जिसके लिए अब पूर्ण ताकत झांैंक दी गई है।